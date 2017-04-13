Супруги убили сына-инвалида после просмотра фильма «Манчестер у моря»

Убийство было совершено в ночь на 1 марта – через два дня после того, как кинолента получила два «Оскара» – однако СМИ написали об этом только 12 апреля. 35-летний Эрнест Франклин и его 33-летняя жена Хизер совершили преступление через два часа после домашнего киносеанса, вдохновившись сюжетом фильма. Полиция приехала к их дому после звонка соседей, которые сообщили о пожаре.

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«Жертва была сильно сожжена. Из-за состояния, в котором было тело мальчика, патологоанатомы не могут определить причину смерти», - рассказал Макбрайд, добавив, что вскрытие доказало лишь то, что ребенок был мертв еще до возгорания. Уточняется, что у 16-летнего Джеффри Франклина были умственные и физические отклонения.

Супруги заключены под стражу с правом освобождения под залог в размере 250 тысяч долларов за Эрнеста и 125 тысяч долларов за его супругу. Им предъявлено обвинение в убийстве второй степени тяжести, поджоге и подделке вещественных доказательств. Ни один из обвиняемых не сознается в содеянном: мужчина утверждает, что он находился вдали от дома, а его жена в это время якобы только возвращалась из магазина.

«Манчестер у моря» – американская драма, вышедшая в свет в 2016 году. Кинолента рассказывает историю о человеке, который случайно устроил пожар в доме, при котором погибли его дети. Исполнитель главной роли Кейси Аффлек стал лауреатом «Оскара», а режиссеру Кеннет Лонегран досталась награда за лучший оригинальный сценарий.