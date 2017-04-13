Супруги убили сына-инвалида после просмотра фильма «Манчестер у моря»

Супружеская пара из Нью-Йорка убила приемного сына-инвалида после просмотра фильма «Манчестер у моря». Чтобы скрыть следы преступления, они сожгли дом, где находилось тело подростка. Об этом сообщил окружной прокурор Джозеф Макбрайд, который занимается данным делом, cообщает Lenta со ссылкой на Associated Press.
Убийство было совершено в ночь на 1 марта – через два дня после того, как кинолента получила два «Оскара» – однако СМИ написали об этом только 12 апреля. 35-летний Эрнест Франклин и его 33-летняя жена Хизер совершили преступление через два часа после домашнего киносеанса, вдохновившись сюжетом фильма. Полиция приехала к их дому после звонка соседей, которые сообщили о пожаре.
Фото: Scanpix
«Жертва была сильно сожжена. Из-за состояния, в котором было тело мальчика, патологоанатомы не могут определить причину смерти», - рассказал Макбрайд, добавив, что вскрытие доказало лишь то, что ребенок был мертв еще до возгорания. Уточняется, что у 16-летнего Джеффри Франклина были умственные и физические отклонения.
Супруги заключены под стражу с правом освобождения под залог в размере 250 тысяч долларов за Эрнеста и 125 тысяч долларов за его супругу. Им предъявлено обвинение в убийстве второй степени тяжести, поджоге и подделке вещественных доказательств. Ни один из обвиняемых не сознается в содеянном: мужчина утверждает, что он находился вдали от дома, а его жена в это время якобы только возвращалась из магазина.
«Манчестер у моря» – американская драма, вышедшая в свет в 2016 году. Кинолента рассказывает историю о человеке, который случайно устроил пожар в доме, при котором погибли его дети. Исполнитель главной роли Кейси Аффлек стал лауреатом «Оскара», а режиссеру Кеннет Лонегран досталась награда за лучший оригинальный сценарий.