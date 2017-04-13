Как отличить опасного незнакомца от обычного прохожего: четыре признака, которые должны вас насторожить

Поэтому мы относимся к незнакомцам скорее положительно, видя в них потенциал для построения продуктивных отношений. Тем не менее, нужно уметь четко отличать безопасных незнакомых людей от опасных, пишет Маркетиум.

По статистике, большинство незнакомцев безопасны, но это не повод доверять всем

Большинство людей, которых мы можем встретить на протяжении жизни, действительно безопасны. По крайней мере, так утверждает статистика. Но именно потому, что большинство – это не все, вы должны соблюдать осторожность в общении с незнакомцами. Другими словами, вероятность пострадать от чужака статистически низкая, но она все-таки существует.

Этот риск усиливается тем фактом, что в большинстве случаев мы не умеем видеть людей насквозь (если, конечно, вы не экстрасенс). Слова и внешний вид могут быть очень обманчивы. Эти 4 стратегии безопасности помогут вам отличить опасных незнакомцев от безвредных.

1. Не встречайте по одежке…

Даже если у вас не было прямого физического контакта, преступное поведение и сексуальные домогательства незнакомого человека могут иметь серьезные негативные последствия для вашего психического и физического здоровья.

Исследования показывают, что домогательства незнакомого человека приводят к более негативным последствиям, чем, скажем, домогательства на рабочем месте. Такие инциденты вызывают у женщин самые негативные реакции.

Тем не менее, мало кто из опасных незнакомцев выглядит, как классический насильник. Большинство из них невероятно обаятельны. Они буквально обезоруживают “потенциальную жертву” своей любезностью. Эти волки в овечьей шкуре отлично умеют втираться в доверие и всегда готовы предложить вам помощь. Поэтому…

2. Будьте осторожны, когда вам предлагают помощь

Многие незнакомые люди, как хорошие, так и плохие, время от времени предлагают нам свою помощь, даже тогда, когда мы не просим их об этом.

Желание помочь усиливает межличностное взаимодействие, поскольку помогает продемонстрировать доброту. Бескорыстная помощь также помогает незнакомому человеку произвести на вас положительное впечатление.

Но вы всегда можете вычислить истинные намерения незнакомца по его реакции на ваш ответ. Большинство людей понимают, что их дальнейшее предложение помощи становится неуместным, после того как вы от нее отказались. Опасный незнакомец будет настаивать на своем даже в том случае, если вы сказали свое твердое “нет”. Опасайтесь любых настойчивых предложений о помощи. И будьте настороже, ведь при неудаче своего предприятия, опасный незнакомец может сменить тактику. Поэтому…

3. Будьте осторожны, когда вас просят о помощи

Всем известна фраза “Поступайте с другими так же, как хотели бы, чтобы они поступали с вами”. Мы чувствуем себя лучше, пытаясь помогать всем и всегда. Но насторожитесь, если вполне трудоспособный незнакомец обращается к вам с просьбой о помощи, особенно если дело происходит на вокзале или в аэропорте.

Конечно, этот человек может оказаться вполне безобидным, но вы должны доверять своим инстинктам. Если незнакомец вызывает у вас подозрение, направьте его за помощью к информационной стойке. И уж точно не давайте свой мобильный телефон, который даст ему доступ к вашей личной информации, в том числе номерам, паролям и фотографиям ваших детей. Поэтому…

4. Не делитесь личной информацией

Всегда охраняйте свои личные данные, остерегайтесь оставлять на виду открытый ежедневник или разблокированный мобильный телефон.

Мошенники могут попытаться узнать ваши личные данные, раскрывая свои собственные. Если незнакомый человек предоставляет вам слишком много информации, это может быть уловкой, чтобы вызвать у вас желание ответить взаимностью с вашей стороны. Не поддавайтесь на это! Никакая вежливость не обязывает вас делиться деталями своей личной жизни с незнакомцем, независимо от того, насколько он откровенен с вами.

И помните, что никогда нельзя судить о книге по ее обложке. Информация, полученная от вашего нового знакомого, на самом деле может оказаться фикцией.

От ноги в дверях до дверей, захлопнутых перед носом

Мы постоянно напоминаем своим детям, что нужно быть воспитанным человеком. Знакомясь с новыми людьми, мы и сами пытаемся вести себя подобным образом. Но забудьте эту тактику с незнакомцем, который тем или иным способом заставляет вас чувствовать себя неудобно. Если вы понимаете, что позволили незнакомому человеку вставить ногу в вашу дверь, тут же захлопните ее прямо перед его носом!