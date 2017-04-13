Певица Эда-Инес Этти сообщила о помолвке с эстонским предпринимателем (ФОТО)

Оказывается, это эстонский предприниматель Март Випс сделал предложение руки и сердца знаменитой красотке.

“Я могу подтвердить, что мы на самом деле помолвлены”, – сказала Инес журналу Kroonika. Певица добавила, что это радостное событие произошло в конце ушедшего года.