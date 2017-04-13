Певица Эда-Инес Этти сообщила о помолвке с эстонским предпринимателем (ФОТО)
13 апреля 2017 г., 11:10
В последнее время на руке эстонской певицы и телеведущей Эды-Инес Этти фотографы замечают шикарное кольцо с большим белым камнем.
Оказывается, это эстонский предприниматель Март Випс сделал предложение руки и сердца знаменитой красотке.
“Я могу подтвердить, что мы на самом деле помолвлены”, – сказала Инес журналу Kroonika. Певица добавила, что это радостное событие произошло в конце ушедшего года.