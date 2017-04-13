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Певица Эда-Инес Этти сообщила о помолвке с эстонским предпринимателем (ФОТО)

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ФОТО: Ardo Kaljuvee/ Meeli Küttim

В последнее время на руке эстонской певицы и телеведущей Эды-Инес Этти фотографы замечают шикарное кольцо с большим белым камнем.

Оказывается, это эстонский предприниматель Март Випс сделал предложение руки и сердца знаменитой красотке.

“Я могу подтвердить, что мы на самом деле помолвлены”, – сказала Инес журналу Kroonika. Певица добавила, что это радостное событие произошло в конце ушедшего года.

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