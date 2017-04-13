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Эстония будет блистать! Певица Лаура шьет для «Евровидения» платье за 5 000 евро

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ФОТО: Viktor Burkivski

Певица Лаура, которая в этом году представит Эстонию на «Евровидении» в дуэте с Койтом Тооме, решила удивить публику дорогим платьем. 28-летняя Лаура Пыльдвере на сцене в Киеве появится в платье известного эстонского дизайнера Кристины Виирпалу.

Хотя сама Виирпалу не озвучивает ценник этого платья, она говорит, что по сложности эта работа точно такая же, как если бы она шила свадебное платье. Журнал Kroonika отмечает, что даже самое простое свадебное платье от именитого дизайнера-модельера стоит 5 000 евро, ну а дальше, с каждой рюшей, стоимость только растет.

Стоит отметить, что Лаура и раньше шила себе платья в доме моды KV Couture, но Виирпалу отмечает, что на этот раз работа особая. Ведь пошив платья для «Евровидения» модельер воспринимает как вызов.

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