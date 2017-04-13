Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ЗвездыМузыкаЕвровидениеЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

Певец Евгений Осин стал жертвой ограбления

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ФОТО: Кадр из видео

Некогда известный исполнитель Евгений Осин стал жертвой ограбления. По словам самого артиста, он обнаружил пропажу личных вещей сразу после того, как его квартиру покинули гости, с которыми он устроил застолье.

Певец, исполнитель таких хитов как "Плачет девушка в автомате" и "Качка" Евгений Осин обратился за помощью в правоохранительные органы столицы. Как оказалось, некогда популярный исполнитель стал жертвой воров.

"Накануне в полицию обратился Евгений Осин с заявлением о том, что из его квартиры пропали личные вещи. По словам артиста, это случилось сразу после ухода трех его знакомых, двух женщин и мужчины, с которыми он устроил застолье. Среди похищенного – пять мобильных телефонов и деньги", – цитирует своего источника ТАСС. По данному факту уже возбуждено уголовное дело, полиция ищет подозреваемых.

Отметим, что в последнее время о Евгении Осине помнят разве что его самые ярые поклонники. Сам исполнитель давно перестал выходить в свет, новых песен не исполняет, а журналисты фактически перестали интересоваться его жизнью. Кроме того, ходят упорные слухи, что у Осина существуют серьезные проблемы с алкоголем. Недавно даже появилась информация, будто артист попал в больницу с циррозом печени.

Наверх