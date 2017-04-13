Певец Евгений Осин стал жертвой ограбления

Певец, исполнитель таких хитов как "Плачет девушка в автомате" и "Качка" Евгений Осин обратился за помощью в правоохранительные органы столицы. Как оказалось, некогда популярный исполнитель стал жертвой воров.

"Накануне в полицию обратился Евгений Осин с заявлением о том, что из его квартиры пропали личные вещи. По словам артиста, это случилось сразу после ухода трех его знакомых, двух женщин и мужчины, с которыми он устроил застолье. Среди похищенного – пять мобильных телефонов и деньги", – цитирует своего источника ТАСС. По данному факту уже возбуждено уголовное дело, полиция ищет подозреваемых.

Отметим, что в последнее время о Евгении Осине помнят разве что его самые ярые поклонники. Сам исполнитель давно перестал выходить в свет, новых песен не исполняет, а журналисты фактически перестали интересоваться его жизнью. Кроме того, ходят упорные слухи, что у Осина существуют серьезные проблемы с алкоголем. Недавно даже появилась информация, будто артист попал в больницу с циррозом печени.