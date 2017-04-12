Фото не для слабонервных 18+: как выглядит детородный орган парня, которому не повезло во время грубого секса

Во время жесткого секса со своей девушкой Кьерой Дисс в положении по-собачьи, член Стивена неловко наклонился, и мужчина почувствовал мучительную боль.

Он прокомментировал инцидент: «Это ужасно. Весь член помят, изогнут и ужасен. Мы занимались сексом в позе по-собачьи. Это было неистово. Думаю, мы немного переборщили».

Пострадавшего отвезли в больницу, где врачи вставили катетер в его член и провели процедуру удаления крайней плоти. После оказания необходимой помощи, доктора сказали Стивену, что только время покажет, сможет ли он иметь детей.

Он провел четыре ночи в больнице и был отправлен домой, отдыхать, но, всего через несколько дней, девушка Стивена вновь попыталась заняться с ним любовью.

Стивен добавил, что Кьера опустошена: «Мы не можем заниматься сексом в течение шести недель. Мы пытались сделать это прошлой ночью, но это было слишком болезненно».

Что касается Кьеры, она чувствует себя частично виноватой: «Стивену было очень больно, я была в шоке, никогда не думала, что произойдет что-то подобное. Чувствую себя виноватой, поскольку полагаю, что в определенный момент я отступила назад, что послужило причиной травмы моего парня».

Пара уже давно пытается завести детей и надеется, что это все еще возможно после ужасной травмы.

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