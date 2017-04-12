Названы продукты, позволяющие снизить риски развития диабета

По результатам исследования оказалось, что люди, употреблявшие в пищу больше свежих фруктов, не так часто болели диабетом.

Отмечается, что у респондентов на 12 процентов снизился риск развития заболевания. А люди, болеющие диабетом и регулярно употребляющие фрукты, снижали благодаря такому рациону вероятность преждевременной смерти на 13-30 процентов.