Названы продукты, позволяющие снизить риски развития диабета
12 апреля 2017 г., 19:15
Специалисты из Великобритании и Китайской Народной Республики исследовали около 500 тысяч человек. Эксперимент ученых длился на протяжении семи лет, пишет Neformat.co.ua.
По результатам исследования оказалось, что люди, употреблявшие в пищу больше свежих фруктов, не так часто болели диабетом.
Отмечается, что у респондентов на 12 процентов снизился риск развития заболевания. А люди, болеющие диабетом и регулярно употребляющие фрукты, снижали благодаря такому рациону вероятность преждевременной смерти на 13-30 процентов.