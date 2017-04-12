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Названы продукты, позволяющие снизить риски развития диабета

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Еда. Фото иллюстративное | ФОТО: Scanpix

Специалисты из Великобритании и Китайской Народной Республики исследовали около 500 тысяч человек. Эксперимент ученых длился на протяжении семи лет, пишет Neformat.co.ua.

По результатам исследования оказалось, что люди, употреблявшие в пищу больше свежих фруктов, не так часто болели диабетом.

Отмечается, что у респондентов на 12 процентов снизился риск развития заболевания. А люди, болеющие диабетом и регулярно употребляющие фрукты, снижали благодаря такому рациону вероятность преждевременной смерти на 13-30 процентов.

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