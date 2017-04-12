Когда она купалась, то почувствовала, будто что-то шевелится в носу. Тогда она посмотрела в зеркало и пришла в ужас!

Будучи во Вьетнаме, Даниэла попала в небольшую аварию на мотоцикле. После этого случая ее ничего не беспокоило, исключая повторяющиеся небольшие кровотечения из носа. После возвращения в Шотландию, кровотечения стали сильнее. У девушки время от времени возникало ощущение, что ей что-то давит в носу.

Когда девушка принимала душ, то почувствовала что у нее снова началось кровотечение из носа, но в этот раз она почувствовала нечто непонятное на губе. Удивленная, она вышла из душа, посмотрела в зеркало и… чуть не потеряла сознание! У нее из носа выползало нечто непонятное, похожее на огромную пиявку. Не теряя ни секунды, она с родителями поехала в пункт скорой помощи.

Оказалось, что в носу девушки действительно находилась огромная пиявка! Врачи приложили огромные усилия чтобы достать ее, видно было что пиявка присосалась накрепко.

По словам врачей, скорее Даниэла была инфицирована во время купания в одном из водоемов Вьетнама, а кровотечения ей просто казались последствиями аварии на дороге. На фотографии ниже та самая пиявка, видно что она действительно огромная! Поскольку она кормилась уже довольно длительное время, то набрала целых 7 сантиметров в длину.

Даниэла призналась что неприятные симптомы длились уже около месяца. Все это время пиявка росла в нее носу.

Врачи объяснили что скорее всего, если бы пиявку не достали вовремя, она продолжила бы расти и в конце концов в поисках питания добралась бы до мозга девушки. Ужасно. Даже страшно представить что бы тогда могло случиться!