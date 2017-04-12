Фото: я чуть под стол не упал, когда увидел, как сейчас выглядит Иван Дорн! От секс-мачо не осталось и следа!

Глава Министерства культуры Украины Евгений Нищук слова певца Ивана Дорна о том, что конфликт Киева и Москвы является «небольшой ссорой», назвал недопустимыми. Нищук напомнил, что на востоке государства гибнут десятки тысяч людей. Он подчеркнул, что называть конфликт «небольшой ссорой» недопустимо, пишет Neformat.co.ua.

Ранее Дорн в интервью видеоблогеру заявил, что «ссора» двух стран скоро закончится. Певец отметил, что считает народы двух стран братскими. По словам Дорна, его выступления на территории России возмущают политиков Украины. Пользователи Сети раскритиковали артиста за интервью и назвали его «фальшивым патриотом».

Но нас удивила внешность артиста! Смотрите!