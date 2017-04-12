Мужчины: остановитесь и не совершайте эти пять ошибок в постели!

1. Вы предполагаете, что у женщин не такое же сексуальное влечение, как у мужчин

Не стоит верить в то, что женщины не любят секс или хотят секса меньше, чем мужчины. Хоть и существуют индивидуальные различия между полами, женщины любят и хотят секса. Они не желают плохих отношений. Поэтому, если ваша подруга или жена отвергает вас, первое, о чем нужно ее спросить, — что вы можете сделать для нее, и больше заботиться о ее сексуальных потребностях, пишет Soulpost.ru.

2. Вы переходите сразу к ее гениталиям, пропуская прелюдию

Женщины наслаждаются касаниями и лаской. Им нравится, когда их целуют и соблазняют. Им особенно по душе предчувствовать проникновение. Потратьте время, чтобы медленно проложить себе путь по всему телу женщины.

Когда вы коснетесь ее клитора, она окажется на небесах. Не торопите прелюдию, наслаждайтесь ее телом. Ничто не заводит женщину сильнее, чем знание, что ее мужчина возбужден от ее ласк.

3. Вы обращаетесь с ее клитором как со своим пенисом

Женское тело отличается от мужского. Не пытайтесь обращаться с ее гениталиями, как со своими. Узнайте, какие ощущения ей нравятся больше других. Не переходите к половому акту слишком быстро.

Большинство женщин наслаждаются оргазмами через стимуляцию клитора перед вагинальным проникновением. Но помните, что все женщины разные, некоторые испытывают вагинальные оргазмы, другие – клиторальные или через стимуляцию точки G.

4. Вы быстро начинаете и заканчиваете прелюдию

Чем внимательнее вы относитесь к ее потребностям, тем больше она ощущает связь с вами. Чем больше она связана, тем более отзывчивой она будет на ваши сексуальные авансы.

Если она устала после долгого дня, а вы в настроении для секса, сделайте для нее приятную горячую ванну, уложите детей спать, и ее настрой изменится. Забота о своей женщине — лучший афродизиак. Будьте отличным партнером для нее, и она станет для вас отличной любовницей.

5. Вы занимаетесь сексом только так, как вы хотите

Большинство мужчин доминируют в сексуальных контактах. И некоторые парни, даже когда женщина проявляет инициативу, чтобы заниматься сексом по-своему (как она хочет), перенаправляют свою избранницу на тот секс, которым хочет заниматься он. Не думайте, что от движений, подсмотренных вами в порнофильме, ваше девушка будет биться в экстазе, как это делала порнозвезда.

Женщины не хотят чувствовать, что они должны выглядеть и действовать как порнозвезды. Они имеют свои предпочтения в сексе. Убедитесь, что вы узнали, что нравится вашей подруге и пусть она время от времени делает это.