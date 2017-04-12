Limon.ee представляет! Молодежь, приходи, в Таллинн едет исполнитель хита «Патимейкер» - ПИКА!

Настал тот момент, когда Таллинн посетит мастер своего нетипичного жанра музыки - Пика!
Треки данного исполнителя мгновенно становятся хитами, а все потому, что он цепляет своим юмором и необычным взглядом на воспроизведение песен. Автор таких треков как: "Патимейкер", "5000 нулей по 5000 рублей", "Уе", сокрушит стены таллиннского клуба CatHouse, в этом можно не сомневаться! Пика знает, как раскачать зал и оставить бурю положительных впечатлений у своих слушателей. Виталик Пика выступит со своим новым альбомом "Живое", конечно же, не останутся без внимания и старые треки.
Не упусти возможности увидеть этого классного парня на сцене эстонской столицы.
Вот его хиты:
и другие!
На разогреве для вас DJ ATOMBEAT & NTRME.
Открытие дверей: 20.00.
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Продажа билетов в кассах Piletilevi, на заправках Statoil и в инфо-пунктах Prisma, Selver, Rimi.
Цены до 26.05.:
Обычный билет 20 евро.
V.I.P. билет 30 евро.
Цены с 26.05.:
Обычный билет 25 евро.
V.I.P. билет 35 евро.
V.I.P. билет:
- Отдельная очередь в клуб;
- Отличный вид на сцену со 2-го этажа;
- Доступ к двум VIP-барам на втором этаже;
- Курительная комната;
- Проход на танцпол.
NB! Количество билетов ограничено!
NB! Мероприятие с возрастным ограничением 16+!
Дополнительная информация и заказ VIP столов: +372 56880246, +372 55577595, blacktownmedia@gmail.com.
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