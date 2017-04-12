Limon.ee представляет! Молодежь, приходи, в Таллинн едет исполнитель хита «Патимейкер» - ПИКА!

Треки данного исполнителя мгновенно становятся хитами, а все потому, что он цепляет своим юмором и необычным взглядом на воспроизведение песен. Автор таких треков как: "Патимейкер", "5000 нулей по 5000 рублей", "Уе", сокрушит стены таллиннского клуба CatHouse, в этом можно не сомневаться! Пика знает, как раскачать зал и оставить бурю положительных впечатлений у своих слушателей. Виталик Пика выступит со своим новым альбомом "Живое", конечно же, не останутся без внимания и старые треки.

Не упусти возможности увидеть этого классного парня на сцене эстонской столицы.

Вот его хиты:

«ПАТИМЕЙКЕР»

«УЕ»

«5000 нулей по 5000 рублей»

«ТАК И ЖИВУ»

«ЖИВОЕ»

и другие!

На разогреве для вас DJ ATOMBEAT & NTRME.

Открытие дверей: 20.00.

/ Промо

Продажа билетов в кассах Piletilevi, на заправках Statoil и в инфо-пунктах Prisma, Selver, Rimi.

Цены до 26.05.:

Обычный билет 20 евро.

V.I.P. билет 30 евро.

Цены с 26.05.:

Обычный билет 25 евро.

V.I.P. билет 35 евро.

V.I.P. билет:

- Отдельная очередь в клуб;

- Отличный вид на сцену со 2-го этажа;

- Доступ к двум VIP-барам на втором этаже;

- Курительная комната;

- Проход на танцпол.

NB! Количество билетов ограничено!

NB! Мероприятие с возрастным ограничением 16+!

Дополнительная информация и заказ VIP столов: +372 56880246, +372 55577595, blacktownmedia@gmail.com.

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