«Темное прошлое» Мелании Трамп оценили в три миллиона

Затребованную сумму в 150 миллионов долларов бывшая супермодель, а ныне первая леди США не получит. Тем не менее три миллиона неосторожному таблоиду выплатить придется.

Претензии Меланьи Трамп касались опубликованного изданием материала о ее прошлом. Автор статьи утверждал, что в 1990-х модель, носившая тогда фамилию Кнаусс, подрабатывала эскорт-услугами.

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Напомним, Меланья подала в суд на британский таблоид сразу после публикации скандальной статьи 20 августа 2016 года. Через десять дней после подачи иска материал был удален с сайта. Издание изъявило готовность опубликовать опровержение и выплатить супруге американского президента денежное возмещение.