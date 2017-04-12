Жарко! Ваш любовный и сексуальный гороскоп на апрель на основании вашего статуса

Овен (21 марта — 19 апреля)

Одиночка: Привет, любовник! В этом месяце искра может проскочить между вами и коллегой или кем-то в кругу друзей. Опасайтесь сексуальных очаровашек, которые хотят использовать вас – берегите свое сердце, пока не сможете доверять человеку, пишет Soulpost.ru.

В отношениях: Апрель — подходящее время для обновления сексуальной энергии. Если у вас возникли трудности с самовыражением или с коммуникацией с вашим партнером, это отличный момент для сеансов «один на один». Погрузитесь глубоко в чувственные беседы, и не забудьте оставить лучшее на десерт!

Телец (20 апреля — 21 мая)

Одиночка: это месяц отдыха и уединения для вас. Вам стоит заглянуть в себя и заняться духовным воспитанием. Ретроградная Венера может поколебать ваше решение относительно бывшего партнера. Вам нужно окончательно решить: нужен ли он в вашей жизни.

В отношениях: вы воспринимаете все слишком серьезно в этом месяце, и готовы влюбиться по уши снова! Пришло время для смелых действий в отношениях, и для некоторых поблажек. Если вы и ваш партнер потеряли связь друг с другом, в апреле вам предоставляется возможность вернуть романтику, чувства и эротические переживания. Не беспокойтесь о спорах или ссорах, в этом месяце их последствия сгладит секс.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Одиночка: освободите место для нового нижнего белья в шкафу и дополнительного времени для секса в этом месяце. Звезды сулят вам романтичную поездку с увлекательным любовным приключением, которое стоит ваших эмоций и затраченных усилий. Вам будет легко поддаться похоти и с головой погрузится в красивый роман.

В отношениях: Венера в ретроградном положении может заставить вас и вашего партнера чувствовать себя разобщенно. Если вы с партнером действовали обособленно, вы пересмотрите ваши отношения и поймете, чего им не хватает и как вернуть в них искру. Апрель для вас – период стагнации — время, когда вы должны обратиться к партнеру и искать правильные ответы внутри, а не в близком окружении.

Рак (22 июня — 22 июля)

Одиночка: Апрель начнется для вас с мощного прорыва в романтической сфере. Сейчас звезды сосредоточены на любви и вашем общем состоянии здоровья. Возможно, сейчас вы ощущаете себя Королем или Королевой мира, и никто не сможет упрекнуть вас в этом. С вашим сексуальным, мечтательным взглядом и обезоруживающим обаянием, никто не сможет отказать вам в этом месяце.

В отношениях: Сердце знает, чего хочет, и в этом месяце ваши отношения выиграют от честных разговоров, правдивых откровений и новизны в спальне. В апреле вы готовы совершать смелые романтические поступки ради вашего избранника, которые еще больше сблизят вас, и откроют возможности для новых совместных приключений.

Лев (23 июля — 22 августа)

Одиночка: Заскучали? Встряхнитесь! Апрель перезарядит ваши батареи и подарит горячий роман. В ретроградном положении Венеры вам стоит быть осторожным относительно ваших целей к потенциальным партнерам, а также старайтесь отбросить злые намерения по отношению к другим. Четко определите свои надежды и стремления, и вас уже не остановить на пути к их исполнению.