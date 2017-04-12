Жарко! Ваш любовный и сексуальный гороскоп на апрель на основании вашего статуса

Апрель – месяц романтики и исправления ошибок в отношениях.
Овен (21 марта — 19 апреля)
Одиночка: Привет, любовник! В этом месяце искра может проскочить между вами и коллегой или кем-то в кругу друзей. Опасайтесь сексуальных очаровашек, которые хотят использовать вас – берегите свое сердце, пока не сможете доверять человеку, пишет Soulpost.ru.
В отношениях: Апрель — подходящее время для обновления сексуальной энергии. Если у вас возникли трудности с самовыражением или с коммуникацией с вашим партнером, это отличный момент для сеансов «один на один». Погрузитесь глубоко в чувственные беседы, и не забудьте оставить лучшее на десерт!
Телец (20 апреля — 21 мая)
Одиночка: это месяц отдыха и уединения для вас. Вам стоит заглянуть в себя и заняться духовным воспитанием. Ретроградная Венера может поколебать ваше решение относительно бывшего партнера. Вам нужно окончательно решить: нужен ли он в вашей жизни.
В отношениях: вы воспринимаете все слишком серьезно в этом месяце, и готовы влюбиться по уши снова! Пришло время для смелых действий в отношениях, и для некоторых поблажек. Если вы и ваш партнер потеряли связь друг с другом, в апреле вам предоставляется возможность вернуть романтику, чувства и эротические переживания. Не беспокойтесь о спорах или ссорах, в этом месяце их последствия сгладит секс.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Одиночка: освободите место для нового нижнего белья в шкафу и дополнительного времени для секса в этом месяце. Звезды сулят вам романтичную поездку с увлекательным любовным приключением, которое стоит ваших эмоций и затраченных усилий. Вам будет легко поддаться похоти и с головой погрузится в красивый роман.
В отношениях: Венера в ретроградном положении может заставить вас и вашего партнера чувствовать себя разобщенно. Если вы с партнером действовали обособленно, вы пересмотрите ваши отношения и поймете, чего им не хватает и как вернуть в них искру. Апрель для вас – период стагнации — время, когда вы должны обратиться к партнеру и искать правильные ответы внутри, а не в близком окружении.
Рак (22 июня — 22 июля)
Одиночка: Апрель начнется для вас с мощного прорыва в романтической сфере. Сейчас звезды сосредоточены на любви и вашем общем состоянии здоровья. Возможно, сейчас вы ощущаете себя Королем или Королевой мира, и никто не сможет упрекнуть вас в этом. С вашим сексуальным, мечтательным взглядом и обезоруживающим обаянием, никто не сможет отказать вам в этом месяце.
В отношениях: Сердце знает, чего хочет, и в этом месяце ваши отношения выиграют от честных разговоров, правдивых откровений и новизны в спальне. В апреле вы готовы совершать смелые романтические поступки ради вашего избранника, которые еще больше сблизят вас, и откроют возможности для новых совместных приключений.
Лев (23 июля — 22 августа)
Одиночка: Заскучали? Встряхнитесь! Апрель перезарядит ваши батареи и подарит горячий роман. В ретроградном положении Венеры вам стоит быть осторожным относительно ваших целей к потенциальным партнерам, а также старайтесь отбросить злые намерения по отношению к другим. Четко определите свои надежды и стремления, и вас уже не остановить на пути к их исполнению.
В отношениях: апрель разбудит ваши гормоны и превратит вас в сексуального мачо, разбивающего сердца. Это не значит, что вам нравится контролировать себя, вы просто ничего не сможете с этим поделать, и в этом месяце вам понравится быть хищником больше, чем обычно. Ваши отношения в значительной степени выиграют от этого, особенно если между вами и партнером есть какие-либо недомолвки или старые обиды.
Дева (23 августа — 22 сентября)
Одиночка: остерегайтесь воспламенения былой страсти в этом месяце, эмоции к бывшим должны остаться в воспоминаниях. Апрель припас для вас новую, умопомрачительную любовную связь, поэтому берегите свои чувства для кого-то стоящего и не чувствуйте себя обязанными возвращать отравляющие отношения.
В отношениях: прошлый месяц, возможно, навлек на вас и вашего избранника проблемы в отношениях. Если между вами присутствует недосказанность или неясность, это подходящее время для консультирования у психотерапевта. Вам может быть трудно избавиться от всех отравляющих эмоций, и вы можете почувствовать себя разбитыми, но к концу месяца ваши отношения выровняются. Терпение в этом месяце является ключевым!
Весы (23 сентября — 22 октября)
Одиночка: апрель заставит вас заново испытать благоговение перед миром. Вы возвращаетесь к своей очаровательной манере завоевания любви, и в этом месяце вы наверняка привлечете к себе несколько партнеров. В этом месяце держитесь подальше от эмоциональных вампиров, изживших себя отношений и незавершенных дел, так как это идеальное время, чтобы избавиться от тяжелого багажа, накопленного в прошлых отношениях.
В отношениях: готовы к действию? В апреле вы расцветете, как почки на деревьях. Приготовьтесь к всплескам страсти и исследованиям вне зоны вашего комфорта. Это фантастическое время, чтобы дарить и получать любовь, и ваш партнер определенно будет наслаждаться романтической стороной отношений.
Скорпион (23 октября — 22 ноября)
Одиночка: пришло время действовать. Апрель проливает свет на новые начинания, благоволит одиночкам и уберегает вас от авантюр. Не забудьте запастись хорошим настроением, продуктами и веселыми друзьями, прежде чем устроите зажигательную вечеринку!
В отношениях: этот месяц выгоден всем Скорпионам в отношениях, которые чувствуют, что они приложили уйму усилий в отношениях, но получили минимум отдачи. Апрель – подходящее время, чтобы разобраться в себе и понять, что делает вас счастливым в отношениях и что можно улучшить в разумные сроки. Этот месяц может также сулить завершение прежних и переход к новым романтическим перспективам.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Одиночка: этот переход знаменует собой конец долгой засухи в романтической сфере. Вам, возможно, придется выбирать из большого количества кандидатов в этом месяце. Если вы размышляли о переезде, хотели изменить свою карьеру или начали собственный бизнес, вы выиграете от мудрости старшего, возможно, авторитетного человека в вашей жизни (например, босса, сотрудника или духовного наставника). Более того, в апреле не исключены внезапные перемены на любовном фронте, так что не удивляйтесь, если вы в конечном итоге станете встречаться с наименее ожидаемым человеком в своем списке поклонников.
В отношениях: в апреле ожидайте путешествий, перемещений и созданий новых эротических связей. На духовном уровне это может означать, что теперь вы можете избавиться от прошлых проблем и перейти к более сбалансированным отношениям. Все дороги открыты для вас.
Козерог (22 декабря — 20 января)
Одиночка: Дорога в ад вымощена благими намерениями, в апреле вы находитесь в расцвете сил, но вас могут сбить с толку, поэтому будьте осторожными с сексуальными незнакомцами. Вместо еще одного вечера, проведенного на сайте знакомств, постарайтесь познакомиться с кем-то на общественном мероприятии либо на открытии арт-выставки. При этом вы действительно получите то, что видите.
В отношениях: сильным парам понравится транзит Венеры в этом месяце, он подразумевает избавление от негатива и лишних килограммов путем работы в спортзале или занятий йогой. Кроме того, помните, пара, которая занимается совместным делом, более сплоченная. Поэтому чаще делайте что-нибудь вместе, например, покупайте продукты, посещайте родственников или проведите выходные за городом.
Водолей (21 января — 18 февраля)
Одиночка: вы снова неспокойны, и весна — прекрасное время, чтобы отправиться в увлекательное странствие, чтобы познавать новое. В путешествиях попробуйте пойти по проторенной дорожке или проверьте такие направления как Шри-Ланка, Исландия или Мадагаскар. Эти места идеальны для любви.
В отношениях: апрель предоставит возможность переместиться в удивительный уголок мира, начать новый совместный проект или продвинуться дальше в жизни. Сдерживайте лошадей и приспосабливайте свой темп к ритму событий.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Одиночка: слишком сексуальны для вашего одиночества? Не волнуйтесь, в то время как Венера все еще ретроградна, к середине месяца вы будете достаточно уверены в себе, чтобы вернуться на арену знакомств и наделать много шума. Ваша чувствительность сделает вас хранителем секретов, в то время как ваша способность слушать и давать полезные советы сделает вас сверхсексуальной особой, перед которой открываются любые двери.
В отношениях: для танго требуются двое, и в этом месяце все сводится к синхронности с вашим избранником. Устройте романтическое свидание, которое включает не только ужин и кино, но и танцы, хождение босиком по пляжу или совместные занятия спортом.