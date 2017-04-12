Ой! После липосакции у похудевшего Николая Баскова исчез пупок

Подписчики заметили по одной фотографии тенора Николая Баскова, что у него исчез пупок. По всей видимости, такой эффект дало селфи и освещение. Но самые внимательные отметили, что артист сильно похудел, и сделал липосакцию.

"Пупка нет, "Явно была липосакция, даже шрам заметен, потому что волос нету особо", "Молодец как похудел , теперь подкачаться и будет отпад", "Коленька, дорогой ты наш, похудел, молодец!Смотрела вчера "смак" вы как всегда бесподолбны и красивы,и Сонечка красотка!", "Животик что-ли в тянул?" (орфография сохранена), - отметили поклонники Николая Баскова.

Николай Басков действительно сильно похудел за короткий срок – на 20 кг. Однако отрицает, что ходил к пластическому хирургу. "Нет у меня липосакции! Судя по опыту моих друзей, после липосакции люди скидывают 10 кило, а потом набирают 20. И липосакция ко всему прочему – страшная нагрузка на сердце и сосуды. Я никогда на это не пойду", – отметил Басков в интервью. Он добавил, что занимается спортом с тренером, и даже на гастролях ходит в спортзал.

Как рассказывал Николай Басков, несколько лет назад ему сделали блефаропластику нижнего века, и неудачно. Глаза перестали быть выразительными, а эффект от подтяжки кожи быстро прошел. С тех пор он к пластическим хирургам ни ногой.