Лучший друг Дженнифер Лоуренс покончил с собой, разбив ей сердце

Звезда ТВ-шоу на канале MTV Клей Адлер поехал вместе со своими друзьями на гастроли. 25 марта, во время пребывания в пустыне, он нанёс себе несовместимые с жизнью увечья — и скончался на следующий день в больнице, передает Life.

Клей был другом детства Дженнифер Лоуренс, он всегда напоминал ей о том, с чего начиналась её звездная карьера. Адлер был добрым и отзывчивым парнем. Несколько лет назад он завещал отдать свои органы нуждающимся пациентам, и благодаря этому спас несколько жизней. Кинозвезда очень тяжело переживает эту утрату.