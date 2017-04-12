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Лучший друг Дженнифер Лоуренс покончил с собой, разбив ей сердце

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ФОТО: Hannah McKay/REUTERS

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс убита горем в связи со смертью ее лучшего друга — звезды американских реалити-шоу Клея Адлера. Молодой актер покончил с собой в прошлом месяце во время поездки с друзьями в возрасте 27 лет.

Звезда ТВ-шоу на канале MTV Клей Адлер поехал вместе со своими друзьями на гастроли. 25 марта, во время пребывания в пустыне, он нанёс себе несовместимые с жизнью увечья — и скончался на следующий день в больнице, передает Life.

Клей был другом детства Дженнифер Лоуренс, он всегда напоминал ей о том, с чего начиналась её звездная карьера. Адлер был добрым и отзывчивым парнем. Несколько лет назад он завещал отдать свои органы нуждающимся пациентам, и благодаря этому спас несколько жизней. Кинозвезда очень тяжело переживает эту утрату.

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