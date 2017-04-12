Коллекторы выломали дверь в квартиру Ильи Резника

"SOS! Угроза жизни народного артиста России Ильи Резника!", – такое страшное сообщение оставила в социальной сети Ирина Романова, супруга автора многих эстрадных хитов. Вскоре она сообщила подробности: "Судья Дорогомиловского суда потеряла документы на закрытый, выплаченный кредит по машине моей сестры. Сейчас нам выламывают двери в квартиры коллекторы, которым отдали это ошибочное решение".

"Соседка выходила и открыла дверь к лифтам, чтобы выйти и проводить родственника. В это время бандиты в кожаных куртках, кавказской и азиатской внешности, прорвались к двери квартиры, в которой прописан Илья Рахмиэлевич Резник. Ищут мою сестру. На вопрос соседки: "Вы знаете кому вы ломаете дверь?", они ответили: "Да. Эта квартира Ильи Резника. Мы прекрасно знаем. И ищем сестру его жены,чтобы поговорить с ней ее о долгах", – шокирована супруга поэта.

"В данный момент мои родные вынуждены прятаться. Сестра не имеет возможности ездить на работу ввиду опасности и угрозе ее жизни, моей и Ильи Рахмиэлевича. Попасть в квартиру не можем, так как боимся огромных бойцовых нелюдей-кавказцев. В квартире закрыты две кошки. Надеемся, что когда-нибудь мы начнем опять нормально жить и не оглядываться по сторонам в своей стране, для которой мой муж Илья Резник сделал очень многое. Надеюсь, что нас защитит закон нашей страны от преступников, которые хотят нас убить из-за ошибочного вынесенного приговора и продажи "долга" коллекторам", – сообщила Ирина.

"Нормальной жизни мы сейчас лишены. Если что-нибудь случится с нашими родными, кто ответит за преступления коллекторов?", – резонно заметила Романова.