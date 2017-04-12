Этот мальчуган вырос в неблагополучной семье, пил и курил с 12 лет, но это не помешало стать ему звездой Голливуда!

Джонни, его брату и двум сестрам было тяжело жить в семье, где родители постоянно унижали друг друга. Неудивительно, что в 12-летнем возрасте он начал курить и употреблять алкоголь. Спустя год он уже вступил в свои первые отношения.

Наконец, его родители развелись. Любимый дедушка — единственный помощник и отрада — умер… Наш герой совсем затосковал и впал в депрессию. Музыка была его единственной отдушиной.

Фото / Кадра из фильма

В 20 лет он женился. Больше всего он мечтал о том, чтобы его любили и у него была настоящая семья, которой ему так не хватало в детстве. К сожалению, брак продлился недолго и распался. Но бывшая жена успела представить его Николасу Кейджу, и у Джона Деппа началась карьера киноактера!

Фото/ Scanpix

Первые 20 лет его жизни были не самым счастливым периодом. Но, кажется, судьба восполнила все утраты сполна, и сейчас Депп живет как в сказке, являясь лучшим актером Голливуда!