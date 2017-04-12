Теперь музейный экспонат! Эвелин Ильвес сообщила, что ее мечта осуществилась

Бывшая первая леди Эстонии рассказала, что одно из ее самых обсуждаемых платьев, в котором она появлялась на балу в честь Дня независимости Эстонии, прибыло в Эстонский народный музей.

«Теперь оно перестало быть просто одеждой, а стало музейным экспонатом, который несет в себе образец народной истории и культуры», – написала Ильвес и отметила, что так осуществилась одна ее мечта.