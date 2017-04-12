Толкалина рассказала о романе с Гребенщиковым

Новость о том, будто у актрисы Любови Толкалиной и известного исполнителя Бориса Гребенщикова роман, произвела эффект разорвавшейся бомбы. В Сети немедленно стали обсуждать подробности любовных отношений пары, журналисты также со смаком муссировали эту информацию.

По всей видимости, такое пристальное внимание к ее личной жизни возмутило Любовь Толкалину. Актриса решила прояснить ситуацию. На своей официальной страничке в Instagram Толкалина опубликовала фотографию, на которой запечатлена с Борисом Гребенщиковым, и обратилась к общественности.

"Читаю новости о своей личной жизни, смотрю на старательно добытые фото и видео и вот что думаю: Я считаю видео надо переснять! Борис Борисович, что думаете? Какое то оно слишком дружеское, милое, даже неловко. Нужно снять что нибудь забористое, отчего сломался бы интернет, совсем))))" – с издевкой отметила Толкалина.

Далее актриса привела несколько выражений из материалов, посвященных ее отношениям с Гребенщиковым. "Открестилась от отношений", "тяготится романом с престарелым рокером")))) это пишут те, кто не в курсе что БГ сделал для нескольких поколений людей нашей несчастной страны. Воистину по-настоящему несчастной, если люди мыслят исключительно трусами, застрявшими у них в голове. Специально обесценивая все, чтобы перестать ощущать собственную ущербность. Гений современности, учитель, мастер, глыба, человек-эпоха для них – престарелый рокер. Если красивая артистка – то обязательно гулящая, если миллионер, то вор, если иностранец, то гейропеец и педофил", – возмущенно написала актриса.

Толкалина сделала вывод, что дружба между мужчиной и женщиной общественности непонятна. "А что не понятно – враждебно. Нужно соотнести со своими примитивными категориями, повесить ярлыки, упростить, опошлить, сделать себе понятным и успокоиться. Все ясно: пьет, бьет, гуляет, возраст, сколько раз женился и на чьих женах, она, возраст (не молода уже) недавно ушла от мужа, или давно, запутка, плохая жена короче, потому что гулящая, конечно)))) людям и в голову не приходит, что они своей школьной линейкой пытаются измерить Океан", – заключила Толкалина.