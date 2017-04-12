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Вся в мать: дочь Мадонны шокировала неопрятным видом на пляже

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ФОТО: Vida Press

Папарацци застали 20-летнюю дочь Мадонны отдыхающей на одном из пляжей Майами.

Наследница поп-королевы выросла такой же бунтаркой, какой всегда была ее мать. Лурдес не только продемонстрировала стройную фигуру в бикини, но и... волосатые подмышки.

Фото/ Vida Press

Не брить волосы в интимных местах – «фишка» многих голливудских знаменитостей. Демонстрируя густую растительность, звездные дамы намекают – нам, феминисткам, некогда думать о красе ногтей и гладкости подмышек. Любите нас такими, какие мы есть. Сама Мадонна еще со времен своей бурной молодости предпочитает естественность во всем.

Фото/ Vida Press

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