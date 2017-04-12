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Фото: прохожие осудили Ксению Собчак во время прогулки с сыном

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Ксения Собчак | ФОТО: Instagram

Недавно скандально известная телеведущая Ксения Собчак между работой и другими важными делами решила прогуляться с сыном Платоном.

Все это она засняла на видео. Как потом выяснилось, фолловеры подвергли критике светскую львицу, пишет 7d.org. Все дело в наряде, который выбрала Ксения Собчак для прогулки с Платоном. На ней были белое пальто, длинное платье с принтом и темные туфли на низком каблуке. Подписчики резко раскритиковали наряд телеведущей. Они заявили, что в нем она похожа на старуху Шапокляк.

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