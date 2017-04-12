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Выпендрились! Имя ребенка Ирины Шейк и Брэдли Купера привело в недоумение фанатов

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ФОТО: Vida Press

Недавно журналисты выяснили, что 31-летняя Ирина Шейк и 42-летний Брэдли Купер впервые стали родителями несколько недель назад.

Ирина Шейк и Брэдли Купер всегда старались скрывать свою личную жизнь от глаз общественности, поэтому неудивительно, что поклонники узнали о появлении их первенца на свет только через две недели после родов, передает Woman.

Инсайдер сообщил журналистам EOnline!, что у актера и модели родилась дочь, которую назвали Леа де Сен Шейк Купер. Lea de Seine можно перевести, как «Цветущая лужайка на Сене». Почему Шейк и Купер решили связать имя ребенка с названием знаменитой реки вотФранции, пока неизвестно.

В минувшие выходные семья была замечена на прогулке. Поговаривают, что Ирина и Брэдли собираются сыграть свадьбу в самом скором времени, ведь на безымянном пальце Шейк заметили то самое кольцо. Хотя мы не удивимся, если узнаем, что актер и модель уже сыграли свадьбу втайне от всех.

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