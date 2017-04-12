Полагайтесь на свою интуицию: гороскоп на 12 апреля

Это удачный день для тех, кто хочет ступить на новое поприще, получить навыки и знания, которые могут пригодиться в жизни, пишет Dvorec.
Полагайтесь на свою интуицию: она подскажет, чем следует заниматься, чтобы не потерять время зря. Семейные отношения налаживаются, в них становится больше доверия и взаимного уважения.
Овен
Старайтесь не принимать близко к сердцу споры с малознакомыми людьми, не поддавайтесь на провокации – недоброжелатели могут воспользоваться вашей вспыльчивостью и бескомпромиссностью. День обещает успехи тем, кто готов занять активную жизненную позицию и сосредоточиться на достижении высоких целей. Поездки будут непростыми, но общество попутчиков наверняка окажется приятным. Общение с любимым человеком порадует, возможно получение заманчивых предложений романтического свойства. Не исключены и новые знакомства.
Телец
Очень сложна финансовая ситуация, возможны значительные непредвиденные расходы. Отношения в семье не назовешь безоблачными: приходится идти на уступки, чтобы избежать открытого противостояния с близкими людьми. Юные особы могут подвергать сомнению ваш авторитет; помните, что силовое решение вопросов – не лучший способ защитить свои интересы. Не исключены проблемы в романтических отношениях: ваша целеустремленность может быть расценена как слепое упрямство. Воздержитесь от поездок – они грозят переутомлением и другими проблемами. Отдыхать стоит дома или в других хорошо знакомых местах. Эксперименты с имиджем окажутся не слишком удачными. Если вам предстоит важная встреча, будьте готовы приложить усилия, чтобы выглядеть по-настоящему безупречно.
Близнецы
Спокойный и приятный день, который не обманет ваших надежд и ожиданий. Вероятны удачные совпадения, которые позволят реализовать ваши планы даже быстрее, чем можно было рассчитывать. Не придется жалеть о сделанных в этот день покупках, да и предпринятые поездки обещают быть удачными. Однако к любому делу следует относиться серьезно, и даже мелких деталей не упускать из виду. Возможны встречи с давними знакомыми, некоторым Близнецам напомнят о себе бывшие возлюбленные. Под влиянием эмоций вы можете совершить опрометчивые поступки, но корить себя за них не придется – исход ситуации будет весьма удачным для вас.
Рак
Жизненный потенциал растет, а с ним улучшается настроение. Вы будете чувствовать себя комфортно в любой обстановке, и для этого не придется прилагать усилий. Это благоприятный день для общения; можно найти единомышленников, научиться чему-то новому, расширить круг своих интересов. Сильна интуиция, и благодаря ей вы сможете избежать многих трудностей и недоразумений. В личных отношениях вам предстоит взять на себя роль лидера, но она не покажется утомительной. Можно преуспеть в решении любых задач, однако порой вам придется просить или даже заставлять близких людей делать то, что им не слишком нравится. Ведите себя корректно и тактично, в этом случае проблем не возникнет.
Лев
Вы достигнете больших успехов, если не станете лениться и проявите немного настойчивости. Найти достойное применение талантам поможет интуиция; она же убережет и от ошибок, которые было бы сложно исправить. Не бойтесь строить грандиозные планы на этот день – бездействие влияет на вас пагубно, портит настроение, порождает раздражительность и слишком высокие требования к окружающим. Романтические отношения складываются гармонично. Тем, кто стремится к переменам в личной жизни, этот день обещает приятные знакомства и необыкновенные встречи. Однако не стоит искать свою судьбу там, где собираются люди случайные, не объединенные общими интересами и целями.
Дева
Сложным будет день для тех, кто рассчитывал на помощь единомышленников. Со своими проблемами придется справляться самостоятельно, хотя родственники поддержат вас морально. Советы, полученные в этот день, окажутся весьма сомнительными, так что следовать им нужно с осторожностью. Достаточно благоприятна финансовая картина, но деньги стоит тратить лишь на вещи, которые будут служить вам долго; на развлечениях же постарайтесь сэкономить. Незапланированная поездка может стать причиной ссоры с любимым человеком. Постарайтесь быть терпеливым, не отвечайте на упреки резкими замечаниями. Спокойствие и уверенность в собственной правоте сослужат вам лучшую службу, чем бескомпромиссность и желание настоять на своем, не смотря ни на что.
Весы
Будьте очень осторожны в общении – знакомства, завязанные в этот день, могут принести немало проблем. Нежелательно посещать рынки и крупные торговые центры, вокзалы и аэропорты также представляют определенную опасность. Внимательно следите за своими вещами, не вступайте в беседы с сомнительными особами, и просто сохраняйте бдительность – все это поможет избежать неприятностей. Отношения с родственниками складываются весьма напряженными, разногласия усугубляются, и уже кажется невозможным найти решение, которое устроило бы всех. Однако у вас есть шанс сохранить хотя бы видимость мира – поверьте, это уже неплохо. Отвлечься от проблем поможет встреча с давними друзьями.
Скорпион
Ваш жизненный потенциал очень высок. Ни одна из возможностей, которые открывает этот день, не останется неиспользованной, да и результаты ваших усилий окажутся весьма впечатляющими. Сегодня вам предстоит быть в центре внимания; будьте готовы проявлять инициативу, руководить действиями других людей, решать организационные вопросы – все это получится у вас лучше, чем у кого бы то ни было. Финансовая картина благоприятна, некоторых Скорпионов ожидают денежные поступления. Стабильность семейных и романтических отношений не будет навевать на вас скуку. Напротив, именно сегодня вы будете радоваться вниманию близких людей, получать удовольствие от общения с ними, да и сами наверняка найдете, чем порадовать окружающих.
Стрелец
Жизненный потенциал невысок, поэтому не исключены недомогания, перепады настроения. Очень велика ваша восприимчивость; старайтесь больше общаться с жизнерадостными, оптимистически настроенными людьми, и держитесь подальше от унылых и мрачных особ. Успех возможен в любых делах, но лишь при условии правильной расстановки приоритетов – поговорку о двух зайцах, которых нельзя поймать одновременно, вы вспомните не раз. Очень приятным обещает быть день для влюбленных, да и Стрельцам, находящимся в поиске своей «половинки» звезды обещают свое покровительство. Этот день подходит для посещения увеселительных заведений, отдыха на природе и участия в общественных мероприятиях: вам предстоит привлечь к себе немало внимания.
Козерог
Очень удачным и плодотворным будет этот день для тех, кто готов действовать решительно, трудиться упорно и прилагать усилия ради достижения поставленной цели. Преодоление трудностей дается легко – вы не только энергичны и упорны, но и изобретательны, что весьма кстати. Заключенные сделки будут выгодными, вас могут посетить замечательные идеи, касающиеся работы и карьеры. В отношениях с близкими могут возникнуть серьезные проблемы, вы не склонны к уступкам и компромиссам, что создает сложности в общении. Любимый человек не проявит снисходительности, на которую вы привыкли рассчитывать; постарайтесь все же не доводить дело до ссоры: помириться будет непросто.
Водолей
День развлечений и удовольствий, общения и отдыха. Не стоит рассчитывать на прилив трудового энтузиазма. Вряд ли у вас появится желание заниматься какими-то делами, решать свои или чужие проблемы. Что ж, сложившаяся ситуация позволяет радоваться жизни и приятно проводить время. Встречайтесь с друзьями, проводите досуг активно, не забывайте радовать родственников знаками внимания; ваш позитивный настрой заразителен, и нет ничего удивительного в том, что люди к вам тянутся. Возможны неожиданные романтические увлечения, не исключено и зарождение особого интереса к человеку, с которым вы давно знакомы. Сегодня вы можете доверять своей интуиции – ее подсказки не противоречат доводам здравого смысла. Жизненный потенциал высок.
Рыбы
Наиболее значительные перемены произойдут в сфере романтических отношений, и сожалеть о них вам определенно не придется. Вероятны интересные встречи, есть шанс возродить важные для вас сердечные связи. Не стоит хитрить, уподобляться интриганам и сплетникам – ваша искренность является необходимым условием личного счастья. Порадуют вечеринки и торжества, ваше присутствие украсит любое светское мероприятие. Этот день подходит для поездок, как подготовленных заранее, так и незапланированных. Вы прекрасно распоряжаетесь финансами, жалеть о сделанных покупках не придется. Решение многих проблем окажется более простым делом, чем вы предполагали ранее.