Полагайтесь на свою интуицию: гороскоп на 12 апреля

Дева

Сложным будет день для тех, кто рассчитывал на помощь единомышленников. Со своими проблемами придется справляться самостоятельно, хотя родственники поддержат вас морально. Советы, полученные в этот день, окажутся весьма сомнительными, так что следовать им нужно с осторожностью. Достаточно благоприятна финансовая картина, но деньги стоит тратить лишь на вещи, которые будут служить вам долго; на развлечениях же постарайтесь сэкономить. Незапланированная поездка может стать причиной ссоры с любимым человеком. Постарайтесь быть терпеливым, не отвечайте на упреки резкими замечаниями. Спокойствие и уверенность в собственной правоте сослужат вам лучшую службу, чем бескомпромиссность и желание настоять на своем, не смотря ни на что.

Весы

Будьте очень осторожны в общении – знакомства, завязанные в этот день, могут принести немало проблем. Нежелательно посещать рынки и крупные торговые центры, вокзалы и аэропорты также представляют определенную опасность. Внимательно следите за своими вещами, не вступайте в беседы с сомнительными особами, и просто сохраняйте бдительность – все это поможет избежать неприятностей. Отношения с родственниками складываются весьма напряженными, разногласия усугубляются, и уже кажется невозможным найти решение, которое устроило бы всех. Однако у вас есть шанс сохранить хотя бы видимость мира – поверьте, это уже неплохо. Отвлечься от проблем поможет встреча с давними друзьями.

Скорпион

Ваш жизненный потенциал очень высок. Ни одна из возможностей, которые открывает этот день, не останется неиспользованной, да и результаты ваших усилий окажутся весьма впечатляющими. Сегодня вам предстоит быть в центре внимания; будьте готовы проявлять инициативу, руководить действиями других людей, решать организационные вопросы – все это получится у вас лучше, чем у кого бы то ни было. Финансовая картина благоприятна, некоторых Скорпионов ожидают денежные поступления. Стабильность семейных и романтических отношений не будет навевать на вас скуку. Напротив, именно сегодня вы будете радоваться вниманию близких людей, получать удовольствие от общения с ними, да и сами наверняка найдете, чем порадовать окружающих.

Стрелец

Жизненный потенциал невысок, поэтому не исключены недомогания, перепады настроения. Очень велика ваша восприимчивость; старайтесь больше общаться с жизнерадостными, оптимистически настроенными людьми, и держитесь подальше от унылых и мрачных особ. Успех возможен в любых делах, но лишь при условии правильной расстановки приоритетов – поговорку о двух зайцах, которых нельзя поймать одновременно, вы вспомните не раз. Очень приятным обещает быть день для влюбленных, да и Стрельцам, находящимся в поиске своей «половинки» звезды обещают свое покровительство. Этот день подходит для посещения увеселительных заведений, отдыха на природе и участия в общественных мероприятиях: вам предстоит привлечь к себе немало внимания.

Козерог

Очень удачным и плодотворным будет этот день для тех, кто готов действовать решительно, трудиться упорно и прилагать усилия ради достижения поставленной цели. Преодоление трудностей дается легко – вы не только энергичны и упорны, но и изобретательны, что весьма кстати. Заключенные сделки будут выгодными, вас могут посетить замечательные идеи, касающиеся работы и карьеры. В отношениях с близкими могут возникнуть серьезные проблемы, вы не склонны к уступкам и компромиссам, что создает сложности в общении. Любимый человек не проявит снисходительности, на которую вы привыкли рассчитывать; постарайтесь все же не доводить дело до ссоры: помириться будет непросто.

Водолей

День развлечений и удовольствий, общения и отдыха. Не стоит рассчитывать на прилив трудового энтузиазма. Вряд ли у вас появится желание заниматься какими-то делами, решать свои или чужие проблемы. Что ж, сложившаяся ситуация позволяет радоваться жизни и приятно проводить время. Встречайтесь с друзьями, проводите досуг активно, не забывайте радовать родственников знаками внимания; ваш позитивный настрой заразителен, и нет ничего удивительного в том, что люди к вам тянутся. Возможны неожиданные романтические увлечения, не исключено и зарождение особого интереса к человеку, с которым вы давно знакомы. Сегодня вы можете доверять своей интуиции – ее подсказки не противоречат доводам здравого смысла. Жизненный потенциал высок.

Рыбы

Наиболее значительные перемены произойдут в сфере романтических отношений, и сожалеть о них вам определенно не придется. Вероятны интересные встречи, есть шанс возродить важные для вас сердечные связи. Не стоит хитрить, уподобляться интриганам и сплетникам – ваша искренность является необходимым условием личного счастья. Порадуют вечеринки и торжества, ваше присутствие украсит любое светское мероприятие. Этот день подходит для поездок, как подготовленных заранее, так и незапланированных. Вы прекрасно распоряжаетесь финансами, жалеть о сделанных покупках не придется. Решение многих проблем окажется более простым делом, чем вы предполагали ранее.