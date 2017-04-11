Сексуальные снимки: как солистка «ВИА Гры» Эрика Герцег похудела на 35 килограммов

Исполнительница призналась, что стала стройной благодаря... несчастной любви. В это сложно поверить, но несколько лет назад субтильная Эрика слыла девушкой в теле. "Я всю жизнь была пышной девочкой, даже немножко толстенькой", – огорошила журналистов певица, которую часто называют "тростиночкой", пишут Dni.ru.

Жизнь будущей звезды эстрады перевернулась с ног на голову, когда ее отверг возлюбленный. "Я состояла в отношениях с одним молодым человеком, это была первая любовь... И он бросил меня из-за того, что я далека от идеала и у меня лишний вес", – с грустью вспоминает исполнительница.

В тот момент ей казалось, что больше она не найдет взаимной любви. "Людям безразлично то, что у тебя внутри, – они смотрят только на внешний вид. Но переживания послужили катализатором моего преображения. Мы расстались. И я взялась за себя", – рассказала артистка.

Сначала Герцег питалась практически одним только воздухом. "Мои первые попытки похудеть были далеки от разумных, – признала солистка "ВИА Гры". – Я просто жестко ограничила число потребляемых калорий и выжимала из себя все соки на работе – тогда мне приходилось трудиться сразу в двух местах, в диспетчерской службе и в кафе официанткой. Плюс ко всему я заочно училась в университете – иными словами, мне не сиделось на месте ни минуты. За восемь месяцев такого бешеного ритма я, сама того не заметив, скинула 35 килограммов".

Good morning everybody! Wish you a wonderful day! #ЭрикаГерцег #ВИАГра #утро #собираюсьдомой #Киевждёт Публикация от Erika Herceg (@erikaherceg) Мар 24 2017 в 9:49 PDT

Сейчас Эрика обращается со своим роскошным телом аккуратнее, не морит себя голодом, но и не занимается чревоугодием. Певице приходится себя ограничивать в некоторых вещах. "Никогда не ем мясо и гарнир вместе, потребляю белок и углеводы исключительно раздельно. Плюс я всегда ношу с собой фрукты, чтобы была возможность перекусить, где бы я ни находилась. Единственное, что я считаю допустимым съесть вечером перед сном, – это кефир с 1-2 процентами жирности (я противник обезжиренных молочных продуктов)", – цитирует звезду сайт HELLO!.

Артистка добавила, что спорт важен не меньше питания. "Я уже пять лет регулярно хожу на кардио-тренировки – практикую 40 минут бега или быстрой ходьбы. Не так давно я подключила индивидуальные силовые занятия с тренером", – отчиталась Герцег.

По словам блондинки, очень важно много пить не только во время тренировки, но и в течение всего дня. Еще Эрика рекомендует начинать утро со стакана чистой воды с лимоном и за день выпивать не меньше двух литров. "Советую поступать так же всем знакомым, потому что процесс очищения организма запускается от воды действительно быстро – лишняя жидкость выводится, кожа становится чище, самочувствие лучше, плюс ко всему процесс похудения идет быстрее", – поделилась опытом исполнительница.