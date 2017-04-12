12 апреля «Народному Радио» исполняется 8 лет!

«В этот день мы хотим выразить свою бесконечную благодарность!

Спасибо нашим радиослушателям! Мы счастливы, что вы с нами, когда весело или грустно, когда вы в одиночестве или большой компании, на работе или отдыхе, дома или в машине! Мы вас не видим, но всегда чувствуем вашу любовь!

Спасибо нашим партнерам! Они помогают нам развиваться!

Спасибо нашим конкурентам! Они держат нас в тонусе!

Спасибо всем, кто нас поддерживает и разделяет наши трудности и радости! С вами мы готовы покорять самые высокие вершины!

Спасибо замечательному коллективу «Народного Радио»! Каждый день вы делаете свою работу, помогая людям Эстонии быть счастливее!

Спасибо тем, кто нас не слушает! Мы знаем, что однажды и вы откроете для себя чудесный мир музыки и хорошего настроения на «Народном Радио»!

Уже 8 лет мы с вами и для вас! Мы любим и благодарны! До встречи в радиоэфире! «Народное Радио» - Модное! Любимое! Родное!»