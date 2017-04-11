Смотрите Limon LIVE в эту среду: фанаты российских звезд в Эстонии. Кто они и на что готовы ради кумиров?

Кого-то из них артисты уже знают и с любовью встречают каждый раз в Таллинне и других городах. Например, Андрея Нарутиса. Этого парня поклонники встречали аплодисментами на концерте Анны Плетневой (экс-солистка группы «Винтаж») в Таллинне в эстонской столице. Сама певица очень его любит и уважает.

После каждого концерта Димы Билана в Таллинне СМИ пестрят заголовками: «Вы только посмотрите, что поклонницы вытворяли на концерте артиста!» И почти каждый раз под словом «поклонницы» имеется в виду, в первую очередь, девушка Юлия Тодорова, которой удается не только сфотографироваться с артистом и его командой, но и получить автографы и перекинуться парой-тройкой фраз со знаменитостью.

Прибалтийский фан-клуб Ани Лорак / Личный архив Анастасии Калининой

Но поклонники бывают разные. Конечно же, есть те, кто приходит просто послушать концерт и все эти автографы и снимки с артистами их не интересуют. Есть еще один тип фанатов. Они создают целые фан-клубы. О работе одного из самых известных фан-клубов певицы Ани Лорак в Прибалтике расскажет его администратор Анастасия Калинина. Участники этого фан-клуба, кстати, занимаются добрыми делами.

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