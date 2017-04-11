Такая реклама и мертвого из гроба поднимет: эротический календарь гробовщиков взорвал сеть (фото)

На рекламном сайте «pinsk.groby.by» сообщается, что ежегодно предприятие выпускает и продает более 100 тысяч гробов в широком ассортименте и цветовой гамме, что стало одним из лучших паказателей в среди всех Европейских производителей.

/ скриншот

Календарь полностью можно посмотреть здесь.