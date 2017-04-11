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Такая реклама и мертвого из гроба поднимет: эротический календарь гробовщиков взорвал сеть (фото)

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Scanpix

Белорусский товаропроизводитель ритуальных принадлежностей выпустил календарь на котором изображены обнаженные женщины на продукции предприятия, то есть, на гробах, пишет Пенза Взгляд.

На рекламном сайте «pinsk.groby.by» сообщается, что ежегодно предприятие выпускает и продает более 100 тысяч гробов в широком ассортименте и цветовой гамме, что стало одним из лучших паказателей в среди всех Европейских производителей.

/ скриншот

Календарь полностью можно посмотреть здесь.

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