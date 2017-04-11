Такая реклама и мертвого из гроба поднимет: эротический календарь гробовщиков взорвал сеть (фото)
11 апреля 2017 г., 18:19
Белорусский товаропроизводитель ритуальных принадлежностей выпустил календарь на котором изображены обнаженные женщины на продукции предприятия, то есть, на гробах, пишет Пенза Взгляд.
На рекламном сайте «pinsk.groby.by» сообщается, что ежегодно предприятие выпускает и продает более 100 тысяч гробов в широком ассортименте и цветовой гамме, что стало одним из лучших паказателей в среди всех Европейских производителей.
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Календарь полностью можно посмотреть здесь.