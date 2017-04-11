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Влад Топалов вернулся к своей наркотической зависимости

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Влад Топалов и Виктория Лопырева. | ФОТО: Scanpix

Несколько лет назад певец Влад Топалов боролся с зависимостью от наркотиков. Недавно он снова встретился с со своим давним недугом.

Влад Топалов решил помогать людям, которые борются с разными зависимостями, как и он когда-то, передает 7d.org. Певец стал финансовым партнером специальной клиники, которая занимается лечением людей от наркомании, алкоголизма, табакокурения, игромании и других зависимостей. Влад Топалов заявил, что забыл о наркотиках много лет назад, но готов вернутся к разговору на эту тему, так как он знаком с ней лично.

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