Не офис, а цирк какой-то! Взгляните, каких домашних питомцев сотрудники Tele2 принесли на работу

В честь этого на работу в таллиннский офис были прихвачены усатые, полосатые, хвостатые и самые-самые ушастые! Вы не ошиблись, глядя на фото: у одного из сотрудников фирмы дома живет лисенок фенек! Выгуливается в шлейке для маленькой собачки, лакает молоко и любит порезвиться.

Помимо этого экзотического ушастика, работники принесли в офис собак, кроликов, мышонка и черепаху. Для питомцев были предложены смешные конкурсы и специальные угощения. Директор по персоналу Tele2 Хелена Эверти рассказала, что на самом деле сотрудники зачастую приносят в офис своих питомцев. Ведь зоотерапия – отличное лекарство от стресса и способствует плодотворной работе.

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