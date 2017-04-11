Обманутые эстонцами россияне сняли пародию на клип «Между нами тает лёд»

Обманутые дольщики сняли клип-пародию на популярный хит "Между нами тает лед" украинской группы "Грибы". На видео дольщики ЖК «Ванино» спели о своем недобросовестном застройщике — компании «Тареал», принадлежащей эстонским бизнесменам. Как и оригинальные исполнители, дольщики «Ванино» скрыли свои лица под капюшонами. Стоит отметить, что клип-пародия снят очень качественно и собирает огромное количество просмотров в интернете.

«Между окон тает лед, и пока там никто не живет. Мы промокнем под дождем, «Тареал» не строит наш дом. Снова голос твой, он как будто колыбель: «Вы, ребята, поживите без окон без дверей». Ушеньки мои уже завяли от речей», — поется в клипе. Есть там и такие строчки: «Вот наш дом, он скоро будет как эстонский мед! А мы смотрим на него и между окон тает лед».

По словам автора идеи и текста Юлии Багышевой, клип был задуман весной 2016 в ходе митинга на объекте, но снят год спустя. «Идея пришла в прошлый понедельник, во вторник вечером был написан текст - о наболевшем писать легко, в четверг мы уже были в студии звукозаписи - благо работа в event-сфере позволяет быстро найти партнеров, в субботу 1 апреля мы уже снимали клип - как символично - в День дурака! За неделю был сделан этот ролик», — рассказала Novostroy автор клипа, пояснив, что на клип ее вдохновила именно песня группы «Грибы».

Напомним, первоначально застройщик собирался реализовать проект в четыре очереди и сдать все дома к 2017 году. Однако к моменту сдачи первой очереди заявил о переносах. Уже около года на стройплощадке не ведется никаких работ.