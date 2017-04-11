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ФОТО: вид заключенного перепугал американцев

Это надо видеть!

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Иллюстративный снимок. | ФОТО: Scanpix

Настоящей сенсацией в США стал снимок департамента полиции Толедо, на котором запечатлен 63-летний Ноуэл Доусон - заключенный устрашающего вида, пишет TVNet.

Доусон был заключен под стражу 2 апреля после того, как гонялся за собственным сыном с топором и даже метнул его в сторону парня. К счастью, топор не ранил сына, врезавшись в рядом стоящий автомобиль, сообщает местное издание «The Blade».

В момент, когда прибыла полиция, мужчина отказался предоставить стражам порядка свои личные данные и противился аресту. После случившегося сын обвиняемого попросил защиты от отца.

Фото/ Vida Press

4 апреля в суде Ноуэл Доусон заявил, что не виноват. Тем не менее, судья за все совершенные нарушения вынес строгий приговор - штраф 50 тысяч долларов. В СМИ появилось фото нарушителя, которое и вызвало широкий резонанс.

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