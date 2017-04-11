ФОТО: вид заключенного перепугал американцев

Доусон был заключен под стражу 2 апреля после того, как гонялся за собственным сыном с топором и даже метнул его в сторону парня. К счастью, топор не ранил сына, врезавшись в рядом стоящий автомобиль, сообщает местное издание «The Blade».

В момент, когда прибыла полиция, мужчина отказался предоставить стражам порядка свои личные данные и противился аресту. После случившегося сын обвиняемого попросил защиты от отца.

Фото/ Vida Press

4 апреля в суде Ноуэл Доусон заявил, что не виноват. Тем не менее, судья за все совершенные нарушения вынес строгий приговор - штраф 50 тысяч долларов. В СМИ появилось фото нарушителя, которое и вызвало широкий резонанс.