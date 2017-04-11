В Голливуде новая пара: Брэд Питт закрутил роман с актрисой

Несмотря на то, что все еще идет бракоразводный процесс Анджелины и Брэда, который начался в сентябре 2016 года, Питт наслаждается жизнью. К слову, он уже нашел для себя утешение. Новым увлечением 53-летнего актера стала 35-летняя актриса Сиенна Миллер.

О флирте знаменитостей журналисты Page Six начали писать после лос-анджелесской премьеры фильма "Затерянный город Z", в которой девушка сыграла главную роль. Интересно, что продюсером картины выступил сам Питт и его компания Plan B.

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Очевидцы утверждают, что во время ужина, организованного в честь презентации киноленты, Брэд глаз не мог оторвать от обольстительной блондинки.