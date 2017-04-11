Любовница родила Кончаловскому сына

На шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" расставшийся с Любовью Толкалиной Егор сообщил, что его новой избранницей стала юрист Мария Леонова. "Она не актриса, юрист. Относительно меня – молода. Зовут Маша, как дочку", – сказал Кончаловский во время эфира. Ей 32 года. Познакомились влюбленные в суде.

И теперь вездесущие папарацци выяснили, что любимая женщина 51-летнего режиссера родила мальчика в элитном роддоме на окраине Москвы. Счастливое событие произошло 2 апреля, но репортеры узнали о нем только сейчас. Кончаловский назвал наследника Тимуром, сообщает сайт Life.

Для Егора это второй ребенок. Предыдущая возлюбленная режиссера, известная актриса Любовь Толкалина, родила ему дочку Марию в 2001 году. Примечательно, что Кончаловский так и не сводил мать своей наследницы в ЗАГС. В данный момент журналисты приписывают 39-летней артистке роман с 63-летним музыкантом Борисом Гребенщиковым.