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72-летний певец Юрий Антонов серьезно заболел

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Юрий Антонов. | ФОТО: Scanpix

Здоровье народного артиста России, певца и композитора Юрия Антонова подкосила переменчивая погода. Кумир нескольких поколений признался, что за ним ухаживают только наемные работники.

Юрий Антонов слег с воспалением легких, но сам композитор заявил, что все не столь критично.

"У меня высокое давление и бронхит", – цитирует его Woman's Day. Музыкант сильно кашляет, у него сел голос. Антонов считает, что его подвела капризная московская погода. На весну певец не планирует ни концертов в столице, ни гастролей по России. Бронхит – "заболевание длительное и тяжелое", отметил он. Здоровье, тем более в таком почтенном возрасте, важнее всего.

За кумиром нескольких поколений ухаживают только наемные работники. Артист признался: пока болезнь находится в такой стадии, что ничего не помогает.

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