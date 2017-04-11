72-летний певец Юрий Антонов серьезно заболел

Юрий Антонов слег с воспалением легких, но сам композитор заявил, что все не столь критично.

"У меня высокое давление и бронхит", – цитирует его Woman's Day. Музыкант сильно кашляет, у него сел голос. Антонов считает, что его подвела капризная московская погода. На весну певец не планирует ни концертов в столице, ни гастролей по России. Бронхит – "заболевание длительное и тяжелое", отметил он. Здоровье, тем более в таком почтенном возрасте, важнее всего.

За кумиром нескольких поколений ухаживают только наемные работники. Артист признался: пока болезнь находится в такой стадии, что ничего не помогает.