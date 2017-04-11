Знакомьтесь, это Фредди — самый большой пес в мире!

Когда хозяйка Фредди Клэр Стоунмен принесла щенка домой, она понимала, что он вырастет большим псом – как и большинство немецких догов. Клэр знала, что кобель немецкого дога в среднем весит до 90 кг, а его рост может достигать почти метра. Но она никак не ожидала, что ее питомец настолько превзойдет все эти нормы, пишет английское издание Shareably.

Фото/ Scanpix

Сейчас, уже взрослый Фредди на 60 см выше своей хозяйки, когда стоит на задних лапах, а весит он более 90 килограммов. В прошлом году пес был официально признан самой большой собакой в мире и внесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Фото/ Scanpix

Хотя большинство горожан ошеломлены его гигантскими размерами, Клэр безумно любит своего питомца и ласково зовет его "малыш".