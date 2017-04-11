Завистникам назло! Ирина Шейк появилась на публике после родов

31-летняя модель Ирина Шейк и 42-летний актер Брэдли Купер на днях стали родителями. Несмотря на то, что их многочисленные поклонники ликуют, сами влюбленные никак не комментируют радостную новость. Более того, репортеры не знали даже пола новорожденного. Впрочем, теперь все изменилось. Пока Ирина и Брэдли продолжают упорно молчать, журналисты издания E! Online выяснили, что модель подарила актеру дочь. Даже называется конкретное имя – Леа де Сейн Шейк Купер.

Ушлые папарацци приметили родившую Шейк на Venice Beach (Калифорния). Российская модель была облачена в свободный черный свитер, который скрывал изгибы фигуры (однако животик все еще просматривался сквозь ткань), а завершали образ небрежный пучок и большие солнцезащитные очки. Фото ЗДЕСЬ!