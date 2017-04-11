Прочитайте гороскоп на 11 апреля: этот день должен быть счастливым!

Овен

Овны должны быть осторожны: им предстоит весьма опасный день. Необходимы предусмотрительности и здравый смысл – недостаток этих качеств может привести к тому, что вы попадете в расставленные недоброжелателями ловушки. Крайне нежелательно посещение светских мероприятий, активное участие в общественной жизни тоже не пойдет вам на пользу. Общение с близкими людьми, напротив, будет приятным и поднимающим настроение. Дела идут не так хорошо, как хотелось бы, возможны непредвиденные трудности. Сейчас вам нужно проявить не только упорство, но и изобретательность – привычная тактика вряд ли позволит получить ожидаемые результаты.

Телец

Постарайтесь провести больше времени дома – близкие люди нуждаются в вашем внимании, да и вы сами будете чувствовать себя более уверенно в привычной обстановке. Нежелательны долгие поездки по неизведанным маршрутам, да и участие в светских мероприятиях вряд ли принесет вам радость. Не стоит браться за решение слишком сложных проблем, лучше заняться делами, не требующими ни усилий, ни концентрации внимания. Негативные тенденции могут оказывать влияние на развитие романтических отношений. Вам стоит проявить сдержанность, не поддаваться на невольные провокации любимого человека. Взаимные уступки и безукоризненная вежливость помогут достичь взаимопонимания.

Близнецы

Можно реализовать смелые планы, добиться значительных успехов и найти применение своим творческим способностям. При этом дела домашние представляются вам малоинтересными, велик соблазн поручить их другим и устремиться на поиски развлечений. Помните, что сегодня вам особенно полезен активный отдых, не упустите возможность провести время на природе или заняться новым для вас видом спорта. В романтических отношениях могут возникнуть проблемы, разногласия становятся все более серьезными, но ни вы, ни ваш любимый человек ничего не делаете для их преодоления. Постарайтесь, по крайней мере, не нагнетать обстановку. И будьте терпеливы – положительные тенденции набирают силу постепенно.

Рак

День сильных волнений и больших радостей. Старайтесь не идти на поводу у эмоций, действуйте осмотрительно и принимайте решения без спешки. Наиболее мудрые представители знака смогут значительно улучшить свою жизнь, хотя им и придется преодолеть ради этого некоторые трудности. Желательно воздержаться от поездок, покупок товаров зарубежного производства, посещения ресторанов с экзотической кухней. А вот общение с иностранцами может быть весьма приятным и познавательным. Семейные связи становятся более прочными, проблемы больше не кажутся неразрешимыми, а вы можете почувствовать себя по-настоящему спокойно в окружении близких людей. Возможно получение дорогих подарков, знаков внимания от человека, к которому вы неравнодушны.

Лев

Этот день вряд ли запомнится вам интересными событиями или подарит значительные перемены к лучшему. Однако он пройдет довольно спокойно, если вы не станете суетиться и переживать из-за мелочей. Смиритесь с тем, что не все планы удастся реализовать, и воспользуйтесь передышкой, чтобы обдумать сложившуюся ситуацию. Этот день как нельзя лучше подходит для того, чтобы вырабатывать тактику и стратегию, строить планы на будущее. Если предпринимать решительные действия все же необходимо, не ждите помощи со стороны: поставленных целей придется добиваться самостоятельно. Физические нагрузки и занятия спортом – именно то, что вам нужно для хорошего настроения, оптимизма и уверенности в себе.