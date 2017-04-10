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Сергей Лазарев опубликовал фотографию своего сына

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ФОТО: Instagram Лазарева

Популярный певец Сергей Лазарев опубликовал фото сына. Многочисленные поклонники пришли в умиление от снимка.

Исполнитель Сергей Лазарев внес нешуточный переполох в ряды своих поклонников. Это случилось благодаря свежей публикации певца на его официальной страничке в социальной сети Instagram, передают Dni.

Сергей опубликовал фотографию своего сына Никиты. "Мы провожаем Пааааапу..." – коротко подписал снимок исполнитель. Примечательно, что на фото малыш прячет лицо за бейсболку. Тем не менее, многочисленные подписчики разом выразили свой восторг и умиление. Отметим, что Лазарев направляется на гастроли в Америку.

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