У кого что болит! Женщина купила в магазине наволочку, и теперь над ней хохочет интернет

Reddit

Если вы присматривались-присматривались, и все равно ничего кроме цветов в узоре этой наволочки не увидели – не расстраивайтесь! Мы без сопроводительных комментариев американцев не увидели тоже. Впрочем, как показал опрос на том же Reddit, примерно половина людей не видит на этих фотографиях ничего необычного.

Тем временем узор на постельном белье становится популярным!