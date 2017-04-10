У кого что болит! Женщина купила в магазине наволочку, и теперь над ней хохочет интернет
10 апреля 2017 г., 15:29
На популярном сервисе Reddit новая хохма: чья-то мама купила в магазине наволочки в цветочек. Но кто-то шибко озабоченный присмотрелся к узору внимательнее и – тадаа! – безобидная наволочка начала вирусно распространяться по просторам интернета.
Если вы присматривались-присматривались, и все равно ничего кроме цветов в узоре этой наволочки не увидели – не расстраивайтесь! Мы без сопроводительных комментариев американцев не увидели тоже. Впрочем, как показал опрос на том же Reddit, примерно половина людей не видит на этих фотографиях ничего необычного.
Тем временем узор на постельном белье становится популярным!
Фото: скриншот с сайта американского интернет-магазина