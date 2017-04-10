ВИДЕО: в Испании под пассажирским самолетом пролетел НЛО

Эти кадры предположительно сняты одним из пассажиров самолета, пролетавшего над территорией Испании. В кадре можно отчетливо разглядеть, как перпендикулярно курсу авиалайнера движется НЛО, передает TopNews.

Странный объект пролетел прямо над самолетом. Однако номер рейса, а также точное время и место съемки пока неизвестны. Увиденное озадачило пользователей Сети. Некоторые из них заявили, что запись является фейком, а другие предположили, что, возможно, под самолетом пролетел метеорологический зонд.