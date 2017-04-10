«Муть говорят»: Comedy Club спародировал программу с Дианой Шурыгиной

В новом выпуске Comedy Club на ТНТ вышла пародия на историю Дианы Шурыгиной в «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. В пародии программа называется «Муть говорят», героиню зовут Алина Давалова, а ведущего — Андрей Махалов.

Роль ведущего передачи исполнил Гарик Харламов, а жертву изнасилования Алину Давалову - Тимур Батрутдинов, которую ведущий представил, как «девушку, с которой случилось то, о чем она не могла подумать. Если бы она могла подумать, с ней бы этого не случилось».

«И вы все сидели дома и выпивали алкоголь?» – спрашивает главную героиню Малахов. «Нет, вы что, были еще наркотики! Ничего не предвещало беды», - ответил ведущему шоу «Муть говорят» Батрутдинов в роли юной нимфоманки.

Резиденты Comedy Club не обошли стороной и интернет-мем, который породила Шурыгина. «Укоры взрослых, насмешки ровесников. Роковая ночь, изменившая всю жизнь. Как жить дальше, если дальше жить, то как? Все это произошло потому, что мораль современного российского общества находится на дне. Извините, на донышке», - заключил Харламов, показав знаменитый жест девушки.

Смотрите видео!