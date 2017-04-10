В Таллинне впервые выступит рок-группа «Кукрыниксы»

Герои концептуальной рок-лирики – группа «Кукрыниксы» – представят мощный сет-лист из наиболее ожидаемых поклонниками песен. Неизменные триумфаторы хит-парада «Чартова Дюжина» и ведущих фестивалей России исполнят по-настоящему ураганную обойму своих лучших композиций. Концерты «Кукрыниксов» всегда преисполнены особой душевностью и энергетикой.

В 2016 году группа выпустила свой новый альбом «Артист». Этот релиз петербургских рок-лириков посвящается старшему брату Алексея Горшенева - Михаилу Горшеневу, лидеру группы «Король и Шут» и всем артистам – людям особенной судьбы, противоречивого внутреннего мира и зачастую – непростой дороги. Здесь нашли отражение самые трудные вопросы, самые глубокие переживания и почти философское погружение в суть творческой личности. Музыкальные полотна, выполненные в классических тонах мрачного романтизма, присущего группе, объединяет сквозная мысль – артист и острые грани его «Я».

Мероприятие поддерживают ArtCafe, ETV+ и Warwink.