Новорожденного сына Вадима Казаченко постигла горькая участь

Пока Вадим Казаченко выступал в Кремле, мать новорожденного сына выступала в Гагаринском районном суде, пишут Dni. Известный российский певец представлял альбом и клип, а Ольга Казаченко в это время давала показания. "Мы отбивались от Вадика в суде, вот наш замысловатый досуг, который нам с ребенком обеспечил его отец", – рассказала она на странице в социальной сети о горькой участи, постигшей ее и ребенка.

А заодно ответила и на некоторые волнующие всех вопросы. "Вадим Казаченко – человек слова. Как обещал не помогать мне ни до ни после рождения ребенка, так и продолжает это делать, – уверяет Ольга. – Ни на какой диалог он не выходит, а на мою просьбу привезти паспорт для получения пособия на ребенка не последовало никаких действий, несмотря на его громкие заявления, кроме совета пойти работать от его "союзников".

"Пока я хожу в суд как на работу, извините, друзья, а от ДНК он скрывается", – говорит Ольга. – А по поводу фиктивности брака он обещает выступить позже, мол, "это настолько цинично и подло, что это отдельный вопрос, а новое рассмотрение дела назначено на май".

Поклонники негодуют и осуждают Казаченко: "Боже молодая мамочка с крошкой должна ходить по судам. Какой позор ему и всем его близким, неужели некому вправить ему мозг? Что за издевательство бредовое?", "Вообще у человека нет ничего святого, ради ребенка постыдился бы", Обратитесь к Малахову, ДНК на всю страну, это конечно жесть как противно, ну может хоть это как-то проймет этого недочеловека!"