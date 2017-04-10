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Григорий Лепс сделал в Риге то, чего от него никто не ожидал. Смотрите сами!

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ФОТО: Konstantin Sednev

Вчера, 9 апреля, Григорий Лепс выступил в Риге. Драйв, живая музыка, неподдельные эмоции и неожиданный сюрприз надолго останутся в сердцах зрителей, которые, кстати, заполнили зал до отказа, пишет TVNet.

Лепс с удовольствием общался с публикой, много шутил и принимал цветы от поклонниц. Особенным сюрпризом, которого точно никто не ожидал, стало появление на сцене финалиста популярного шоу «Голос» Александра Панайтотова. Зрители встретили исполнителя восторженными возгласами и громкими овациями.

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