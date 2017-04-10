Редкая розовая луна будет во вторник на небе. Вот как схватиться за этот шанс!

Вечером во вторник будет наблюдаться редкое астрономическое явление: полнолуние в Весах, причем сама Луна для стороннего наблюдателя будет казаться розовой. Астрологи говорят, что в этот вечер случится резкий сдвиг энергии, связанный также с началом цветения первых весенних цветов.

Розовая Луна всегда означает для природы начало нового цикла. И если вы дадите себе возможность прочувствовать его энергию, то сможете получить от жизни те изменения, которых так жаждете.

Вот что ожидать от редкой розовой Луны во вторник:

1. Повышенная энергия.

Розовая Луна практически всегда вызывает в людях бурю страстей и энергии. Вы наверняка это заметите. Все вокруг вас будет бурлить и меняться, а люди станут чуточку более раздражительными и гиперактивными. Вы можете позволить этому явлению стать отрицательным или просто «не заметить его», а можете использовать этот шанс, чтобы улучшить себя и свою жизнь.

Приветствуйте этот сдвиг энергии, относитесь к нему положительно, настройтесь на лучшее - и лучшее придет!

2. Временное усиление интуиции.

Если вы обычно доверяете своему шестому чувству, в ближайшие дни особенно прислушивайтесь к нему. Не игнорируйте. Розовая Луна сможет укрепить ваше 6-ое чувство и заставит вас чувствовать себя гораздо более связанным со своей внутренней сущностью, чем обычно.

Используйте вечер вторника для того, чтобы покопаться в себе, разобраться в своих желаниях, потребностях, устремлениях и намерениях. Прислушивайтесь к своим инстинктам и следуйте за ними.

3. Пробуждение.

Розовая Луна почти всегда приводит к массовой волне осознания у людей. Если вы откроетесь навстречу этому явлению, это позволит вам в эти дни лучше познать себя.

Используйте это время, чтобы еще раз «откалибровать» себя. Найдите баланс в жизни. Новое пробуждение позволит вам видеть свою жизнь и разные вещи и события в ней так ясно, как никогда. На время вы даже получите возможность предвидеть будущее. Так что это отличный вечер для принятия важных решений.

4. Более тесные отношения.

Если у вас есть некоторые проблемы с коммуникацией, используйте вечер вторника для того, чтобы их наладить. В этот вечер вы тоже будете заряд энергии, который можно использовать на то, чтобы улучшить/укрепить свои отношения с друзьями, семьей и близкими.

Потратьте время, чтобы наладить контакт с людьми, с которыми вы давно не виделись или не созванивались. Ваши социальные навыки будут процветать в ближайшие три дня, поэтому используйте это как возможность наладить более близкие отношения с важными для вас людьми.

5. Новое приключение.

Полнолуние всегда связывали с возрождением и новыми начинаниями. Поэтому если есть что-то, что вы давно хотели попробовать, но никак не решались, у вас теперь есть подходящее время. Это ваш шанс!

Вы можете начать новое хобби, начать учить новый язык или начать работать по новой программе упражнений. В любом случае, просто сделайте это! Прекратите оправдываться. Не позволяйте никому становиться на пути ваших новых начинаний. Используйте этот шанс, чтобы попробовать что-то новое.