Ксения Собчак побила Леру Кудрявцеву

9 июня в Москве пройдет очередная церемония награждения музыкальных наград "Муз-ТВ". Ведущими грандиозного шоу названы Ксения Собчак, Дмитрий Нагиев, Лера Кудрявцева и Максим Галкин. До церемонии осталось полтора месяца, однако уже сейчас Собчак порядком озадачила организаторов своим райдером. Требования Ксении оказались куда круче ее коллег, утверждает Life.

Журналисты раздобыли райдер Собчак, в котором указаны такие пункты, как "отдельная оборудованная детская комната площадью не менее 30 кв.м, смежная с гримерной Ксении", дорогостоящие блюда из одного из лучших ресторанов столицы и даже требование посуды определенного цвета.

Как отмечает издание, выполнение затейливого райдера Ксении Собчак на концертной площадке обойдется организаторам в сумму примерно в 250 тысяч рублей. На телеканале прокомментировали требования телеведущей. По словам неназванного источника, с Собчак хотят обсудить существенное сокращение ее требований.

"Мы действительно обсуждаем с Собчак ее условия и требования на площадке, но раскрывать подробности переговоров не имеем права, это служебная информация", – рассказали в пресс-службе телеканала. Eсли стороны сумеют договориться, то Собчак появится на церемонии в качестве ведущей уже в седьмой раз.