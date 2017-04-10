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Только взгляните, куда занесло эстонскую супермодель Кармен Касс!

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ФОТО: Erakogu

Всемирно известная супермодель из Эстонии Кармен Касс не представляет свою жизнь без путешествий. На этот раз знаменитость отправилась в Австралию.

О своих приключениях Кармен Касс рассказывает своим подписчикам в Instagram, а их у модели 38 700.

A post shared by Carmen Kass (@kasscarmen) on

Модель посетила на минувших выходных знаменитый сиднейский зоопарк, где обнималась с очаровательными коалами. Побывала Кармен и у Сиднейского оперного театра, который можно без преувеличения назвать одним из самых узнаваемых зданий в мире.

A post shared by Carmen Kass (@kasscarmen) on

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