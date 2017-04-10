Только взгляните, куда занесло эстонскую супермодель Кармен Касс!

О своих приключениях Кармен Касс рассказывает своим подписчикам в Instagram, а их у модели 38 700.

A post shared by Carmen Kass (@kasscarmen) on Apr 6, 2017 at 4:57pm PDT

Модель посетила на минувших выходных знаменитый сиднейский зоопарк, где обнималась с очаровательными коалами. Побывала Кармен и у Сиднейского оперного театра, который можно без преувеличения назвать одним из самых узнаваемых зданий в мире.