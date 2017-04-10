Только взгляните, куда занесло эстонскую супермодель Кармен Касс!
10 апреля 2017 г., 12:00
Всемирно известная супермодель из Эстонии Кармен Касс не представляет свою жизнь без путешествий. На этот раз знаменитость отправилась в Австралию.
О своих приключениях Кармен Касс рассказывает своим подписчикам в Instagram, а их у модели 38 700.
Модель посетила на минувших выходных знаменитый сиднейский зоопарк, где обнималась с очаровательными коалами. Побывала Кармен и у Сиднейского оперного театра, который можно без преувеличения назвать одним из самых узнаваемых зданий в мире.