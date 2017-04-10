Нечистая сила? Самые мистические смерти знаменитостей

Проклятье «Мастера и Маргариты»

То, что пытаться экранизировать роман Булгакова «Мастер и Маргарита» не стоило, стало понятно еще во время съемок в начале 90-х. Режиссер Юрий Кара отмечал, что на площадке частенько происходили необъяснимые события, периодически гасло освещение, а в павильонах будто завелся барабашка. Впрочем, по одной из версий, это был дух самого Булгакова, который, якобы, был против экранизации произведения о дьяволе.

Вскоре после окончания съемок различные мистические события начали происходить и в жизнях людей, имевших отношение к фильму, который много лет не выходил в прокат. Некоторые из актеров тяжело болели, а некоторые даже умерли. Но это не помешало Владимиру Бортко попытаться экранизировать великий роман во второй раз.

Многие актеры, памятуя о проклятье «Мастера и Маргариты», из суеверия отказались от ролей, но были и смельчаки, осознававшие, что шанс сыграть персонажей романа Булгакова выпадает всего раз в жизни. Впрочем, наверняка многие из этих актеров, в числе которых были Александр Абдулов, Илья Олейников и Владислав Галкин, позже пожалели о своем решении. По мнению некоторых поклонников, артисты поплатились жизнями за роли в многосерийном фильме «Мастер и Маргарита».

Проклятье «Дозоров»

Сниматься в фильмах о нечистой силе до сих пор не решаются многие актеры, будучи очень суеверными. Так, Лия Ахеджакова отказалась от роли ведьмы в экранизации книг Лукьяненко, боясь нехорошей кармы. И если на съемочной площадке, казалось, не происходило ничего странного, то за ее пределами у актеров заболевали или, того хуже, умирали родственники. Да и многие из тех, кто сыграл «темных» в саге о «Дозорах», с течением времени умерли. Поговаривают, что проклятье этих фильмов до сих пор действует…

«Клуб 27»

Говорят, что за свой талант люди всегда расплачиваются. Однако никто и не подозревал, что некоторые особенно одаренные личности будут расплачиваться за свой талант жизнями. На Западе уже давно ходят слухи о таинственном «Клубе 27». Мистическая сила якобы одного за другим уничтожает самых гениальных и лучших рок и блюз музыкантов именно в возрасте 27 лет.

Первой в череде странных смертей стала таинственная гибель Роберта Джонсона, внесшего неоценимый вклад в развитие блюза. Помимо этого музыканта, к «Клубу 27» причисляют Джима Моррисона, Джими Хендрикса, Курта Кобейна, Эми Уайнхаус и других гениальных рокеров, которые умерли в возрасте 27 лет, иногда при странных обстоятельствах.

Проклятье «Сталкера»

Если мистические события, происходящие со съемочными группами фильмов о демонах, ведьмах и дьяволах, поклонники с легкостью оправдывают влиянием нечистой силы, то объяснить многочисленные смерти от онкологии после съемок «Сталкера» гораздо сложнее. Ведь эта картина практически никак не связана с потусторонним миром и является скорее фантастической лентой с глубоким философским подтекстом.

Вполне возможно, что единственный фильм, где христианская символика просматривалась намного слабее, чем в других картинах Тарковского, был проклят из-за столкновения рационального и иррационального, материального и духовного.