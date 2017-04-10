Анна Седокова в третий раз стала матерью

34-летняя певица Анна Седокова родила сына. Радостное событие произошло в престижной клинике Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе. Имя малыша пока держится в секрете. Понятно лишь, что он автоматически получит американское гражданство, поскольку родился в США. Как сообщает портал Life, отец новорожденного Артем Комаров находится в Москве, но в ближайшие часы вылетит в Калифорнию.

Cedars-Sinai – некоммерческий многопрофильный академический медицинский центр, рассчитанный на 892 места. Он привлекает знаменитостей со всего света: здесь рожали Мадонна, Кристина Агилера и Мила Йовович. Ежегодно здесь появляются на свет около семи тысяч младенцев. Исключением не стала и вторая дочь Анны Седоковой. Те роды прошли почти в домашней обстановке и обошлись, по некоторым данным, в 30 тысяч долларов.

"Врачи поют песни, танцуют, включают музыку. Все проходит намного быстрее и легче. Роды превращают в настоящий праздник. А еще меня сразу обеспечили буквально всем, что нужно малышу в первые дни и недели жизни: сосками, бутылочками, подгузниками, пеленками, одеждой. С собой ничего брать не нужно!" – рассказывала певица. Говорят, для молодых мам приглашают даже мастеров маникюра и педикюра, а стоимость этих услуг включена в общий счет. Напомним, что у Анны Седоковой есть две дочери: 12-летняя Алина от футболиста Валентина Белькевича и пятилетняя Моника от бизнесмена Максима Чернявского.