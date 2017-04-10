Ирина Шейк родила Брэдли Куперу первенца

Ирина и Брэдли принимают многочисленные поздравления от родных и близких. Пол малыша они пока не сообщают, передает Starhit.

Стало известно о том, что 31-летняя модель Ирина Шейк и 42-летний актер Брэдли Купер стали родителями. Знаменитая манекенщица подарила своему избраннику очаровательного малыша. По информации зарубежных таблоидов, это произошло две недели назад, но пара скрывала столь радостное событие от общественности. К тому же, они пока не разглашают, кто появился на свет: мальчик или девочка. Счастливые родители уже принимают многочисленные поздравления от поклонников, а также родных и близких.

Шейк и Купер / Scanpix

Отметим, что о беременности Ирины Шейк заговорили в декабре прошлого года. Модель продемонстрировала округлившийся живот на показе Victoria's Secret. Во время одного из самых долгожданных мероприятий в фэшн-индустрии Ирина продефилировала в сексуальном нижнем белье, которое не смогло скрыть изменений в ее фигуре.